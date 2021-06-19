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Yüksek gerileme çıkan kişi, 15 metreden aşağı atladı

Bursa’da yüksek gerilim hattına çıkan kişi, indiği 15’inci metreden aşağı atladı. Şov yapma diyenlere, ‘ben Beyaz mıyım?’ diye takılan kişi, polise de atlamadan önce kendisine bir şey olup olmayacağını sordu.

Asayiş 19.06.2021, 12:00
Yüksek gerileme çıkan kişi, 15 metreden aşağı atladı

Bursa’da yüksek gerilim hattına çıkan kişi, indiği 15’inci metreden aşağı atladı. Şov yapma diyenlere, ‘ben Beyaz mıyım?’ diye takılan kişi, polise de atlamadan önce kendisine bir şey olup olmayacağını sordu.

Olay , Bursa’nın Yıldırım ilçesi Şirinevler Mahallesi Çam Parkında yaşandı. Parkın yanından geçen yüksek gerilim hattına çıkan 37 yaşındaki Hakan G., itfaiye, polis ve kurtarma ekiplerini harekete geçirdi. Vatandaşların bakışları arasında inmekte direnen kişi, yapılan ikna çalışmaları sonucu 50 metreden aşağı indi. 15 metreye geldiğinde vatandaşların şov yapma diye çıkışmasına ‘ben Beyaz mıyım? diye takıldı. 3,5 saatin sonunda aşağı inmeye ikna olan Hakan. G. itfaiyenin kurduğu hava yatağına atlamaya karar verdi.

Akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen kişi, polis ekiplerine ise yatağın üzerine atladığında yeniden havaya sıçrayıp sıçramayacağını sordu. Kısa süre sonra kendini boşluğa bırakan Hakan, hava yastığının üzerinden yere indirilerek, ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü.
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