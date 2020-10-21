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Yük treninde çıkan yangın söndürüldü

ANKARA'NIN POLATLI İLÇESİNDE YÜK TRENİNİN MOTOR KISMINDA ÇIKAN YANGIN İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN SÖNDÜRÜLDÜ.

Asayiş 21.10.2020, 16:50
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Yük treninde çıkan yangın söndürüldü

Ankara’nın Polatlı ilçesinde yük treninin motor kısmında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Polatlı ilçesi Karapınar mevkiinde meydana gelen olayda, yük treninin lokomotifinin motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Bunun üzerine makinist treni durdurarak itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi yanan motora köpük sıkarak kısa sürede söndürdü.

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