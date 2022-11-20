Yük treni sürüye çarptı: Çoban öldü, 30 koyun telef oldu

Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesinde hemzemin geçitte trenin çarptığı çoban hayatını kaybederken, 30 koyun telef oldu.

Edinilen bilgilere göre, otlattığı koyunlarıyla birlikte hemzemin geçitten karşıya geçmeye çalışan Ahmet İlgen (32) ile koyun sürüsüne yük treni çarptı. Kazanın ardından bölgeye 112 sağlık ekipleri sevk edilirken, İlgen’in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada 30 koyun da telef oldu. Çobanın cansız bedeni morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.