Yük treni raydan çıktı yola oturdu

Zonguldak’ta Türkiye Taş Kömürü Kurumu’na ait bir yük treni raydan çıktı.

Edinilen bilgiye göre olay öğlen saatlerinde ikinci makas mevkiinde meydana geldi. Türkiye Taş Kömürü Kurumu’na ait bir yük treni sefer esnasında henüz bilinmeyen bir sebeple raydan çıkıp yola oturdu. Olay sonrası bölgede yoğun trafik oluştu. Treni kurtarmak için TCDD personeli ve vinçler bölgeye sevk edildi. Olayda şans eseri yaralanan olmazken soruşturma başlatıldı.