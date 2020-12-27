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Yük treni hemzemin geçitte traktöre çarptı: 1 ölü
Mersin’in Tarsus ilçesinde yük treninin traktöre çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü.
Asayiş 27.12.2020, 17:30
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Mersin’in Tarsus ilçesinde yük treninin traktöre çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü.
Edinilen bilgiye göre, Adana-Ulukışla seferini yapan 54001 sefer sayılı yük treni, Tarsus ilçesi Topçu Mahallesi Tek Baraka mevkisindeki hemzemin geçitte, Murat Mahallesi’nden Topçu Mahallesi’ne geçmeye çalışan 33 AEF 176 plakalı traktöre çarptı. Kazada, traktör sürücüsü Mahmut Kırık (58) olay yerinde hayatını kaybetti.Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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