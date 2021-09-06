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Yük treni hemzemin geçitte hafif ticari aracı biçti: 3 yaralı

Kahramanmaraş’ta bir yük treni, hemzemin geçitte hafif ticari araca çarptı. Kazada 3 kişi ağır yaralandı.

Asayiş 06.09.2021, 11:11
Yük treni hemzemin geçitte hafif ticari aracı biçti: 3 yaralı

Kahramanmaraş’ta bir yük treni, hemzemin geçitte hafif ticari araca çarptı. Kazada 3 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Pazarcık ilçesi tren yolunda meydana geldi. Hemzemin geçitten geçmeye çalışan 46 P 9455 plakalı hafif ticari araca yük treni çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç sürüklendi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık görevlileri isimleri öğrenilemeyen yaralılara müdahale ettikten sonra hastaneye kaldırdı.

Yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu bildirildi.

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