Yük taşıyan tırın geçişine engel olan trafik magandası kamerada

İstanbul Kemerburgaz’da iddiaya göre seyir halindeyken telefonla konuşan otomobil sürücüsü, kendisini uyaran tır şoförünün geçişine engel oldu. Otomobil sürücüsü şerit değiştiren tırın önüne geçerek geçişine izin vermezken, o anlar kameraya yansıdı.

Olay dün sabah saat 09.30 sıralarında Hasdal Kemerburgaz yolu üzerinde yaşandı. İddiaya göre havalimanı istikametinde sol şeritte ilerleyip aynı anda cep telefonu ile konuşan ve yolda şerit daralması olduğunu son anda fark eden 34 AZR 100 plakalı otomobil sürücüsü aracını bir anda Dursun Sarısoy, yönetimindeki mıcır yüklü tırın önüne kırdı. Durumu fark eden tır sürücüsü Dursun Sarısoy ise otomobile çarpmamak için frene basıp hızını düşürürken bir yandan da kornaya basıp telefonla konuşan otomobil sürücüsünü dikkatli olması konusunda uyardı. Seyir halindeki tırın önüne geçen otomobil sürücüsü, kendisini uyaran tır sürücüsüne el kol hareketleri yaptı. Otomobil sürücüsü diğer yandan da şerit değiştiren tırın önüne aracını kırarak geçişine engel oldu. Otomobil sürücüsünün yüklü olan tırın devrilme ihtimali olmasına aldırış etmeden neden böyle bir şey yaptığına anlam veremeyen tır sürücüsü o anları cep telefonu kamerası ile kayıt altına aldı.

Duruma tepki gösteren tır sürücüsü Dursun Sarısoy, "Kemerburgaz yolu, arkadaşın ne kaşıntısı varsa sağa geçiyorum önümü kesiyor, sola geçiyorum önümü kesiyor. Plakası da bu bu kadar da terbiyesizlik olmaz. Gerekli cezaların uygulanmasını istiyorum ben hiç bir yanlış hareket de yapmadım. Önüme geçip frene basıyor, sollama yapıyorum frene basıyor. Şimdi arkadan vursam ben mi suçlu oluyorum anlamıyorum" diyerek duruma tepki gösterdi.