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Yük servis asansörü koptu, 1 kişi yaralandı
BALIKESİR’İN EDREMİT İLÇESİNDE BİR İŞ YERİNDE KULLANILAN YÜK ASANSÖRÜNÜN KOPMASI NEDENİYLE BİR KİŞİ YARALANDI.
Asayiş 07.10.2020, 16:14
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Balıkesir’in Edremit ilçesinde bir iş yerinde kullanılan yük asansörünün kopması neticesinde bir kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Gazicelal Mahallesi Akçay Caddesindeki bir iş yerinde yükleme için kullanılan yük asansörü birinci kattan koparak zemin kata çakıldı. Bu sırada H.Ö. isimli şahıs yaralandı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi kurtarma ekipleri ve 112 sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaparak hastaneye sevk etti. Kazayla alakalı tahkikat başlatıldı.
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