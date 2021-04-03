Yufkacı Muammer olayında 3. kadın her şeyi anlattı: 'Ona abi diyordum bir anda aynı evde yaşamaya başladık'

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programında geçen hafta inanılmaz bir olay işlenmeye başlandı. Hamide Duman isimli iki elti, yufkacı Muammer Ay'a kaçtı. Eltilerden küçük olan günler sonra eşi ve çocuklarını özlediğini söyleyerek Muammer Ay'ın yanından ayrılarak evine geri döndü. Büyük olan Hamide Duman ise Muammer Ay'ı çok sevdiğini söyleyerek geri dönmeyeceğini açıkladı.

"HAMİDE BENİM KIZIMIN YUVASINI YIKTI"

Eltilerin, Yufkacı Muammer'e kaçmalarından sonra Esra Erol'dan yine şoke eden anlar yaşandı. Büyük elti Hamide'nin annesi Fatma Hanım, Esra Erol'da canlı yayınına bağlandı. Küçük elti Hamide'nin kızının yuvasını yıktığını söyleyen Fatma Hanım, "Geri dönmesine sevindim ama Hamide beni yaktı. Hamide her şeyi biliyordu. Benim kızımı yaktı. Hamide yalan konuşuyor. Güvenmeyin. Hamide kocasına kavuştu rahat etti mi? Benim kızımı evden alıyordu. Kızıma telefon ediyordu. Niye telefon ediyordu? Yalan konuşmasın. Benim kızımı da kendisini de yaktı. Her gün işe beraber gidiyorlardı. Kızımın yuvasını yıktı, benim de yuvamı yıktı." ifadelerini kullandı.

Fatma Hanım'ın sözlerine yanıt veren küçük elti Hamide ise, "Benim yufkacı Muammer ile Hamide arasındaki ilişkide bir rolüm yok. Onlar kendileri yaşadı. İşten sonra ilişkileri başladı." ifadelerini kullandı.

"EŞİMDEN BOŞANACAKTIM, MUAMMER BENİM BEYNİMİ YIKADI"

Yaşanan gelişmelerin ardından Muammer Ay hakkında peş peşe ihbar telefonları gelmeye başladı. Antalya'da yaşayan Ayşe isimli kadın ise telefonla yayına bağlanarak başından geçenleri şu şekilde anlattı: "Muammer çalışmayı sevmediği için, kandırdığı kadınların paralarını yiyor. Çok dürüst olduğunu söyleyip onları kandırıyor. Beni de "öldürürüm" diye tehdit etmişti. Ben evliydim, eşimden boşanacaktım. Benim boşluğuma geldi ve benim beynimi yıkadı. İkna edici ve sakin konuşup karşı tarafı kandırıyor.

"ONA ABİ DERKEN BİR ANDA AYNI EVDE YAŞAMAYA BAŞLADIK"

"Ben ona abi diye hitap ederken, bir süre sonra nasıl olduğunu anlamadan aynı evde yaşamaya başladık. Kocamın arkadaşıydı, bizim evimize girip çıkardı. Beni eşimle barıştırmak için uğraşıyordu sözde. Karısı bana gelinim diyor, evimize girip çıkıyordu. Meğerse esas niyeti başkaymış."

Anlattıklarıyla herkese şaşkınlığa uğratan Muammer Ay'ın kendisine şiddet uyguladığını da itiraf etti.