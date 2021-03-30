banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Videonun tamamı izletilince bir anda kokain içtiğini hatırladı!
Videonun tamamı izletilince bir anda kokain içtiğini hatırladı!
Cumhurbaşkanına hakaret'ten hapis cezası
Cumhurbaşkanına hakaret'ten hapis cezası
Bakan Varank'tan sprey aşı müjdesi
Bakan Varank'tan sprey aşı müjdesi
Mansur Yavaş ‘2021 Dünya Belediye Başkanı Ödülü’ne aday gösterildi
Mansur Yavaş ‘2021 Dünya Belediye Başkanı Ödülü’ne aday gösterildi

Yufkacı Muammer eltilerle alışverişte!

İsimleri Hamide Duran olan iki elti kocalarını terk edip, Muammer Ay isimli yufkacıya kaçtı. Gündeme bomba gibi düşen olayın yankıları sürerken Muammer Ay'ın kendisine kaçan eltilerle market alışverişine çıktığı anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde eltiler önde yürürken Muammer Ay'ın onları biraz daha geriden takip ettiği görülüyor.

Asayiş 30.03.2021, 14:03
4
Yufkacı Muammer eltilerle alışverişte!

Esra Erol'un programında inanılmaz bir olay yaşandı. İsimleri Hamide Duran olan iki elti kocalarını terk edip, Muammer Ay isimli yufkacıya kaçtı. Olay kadınlardan birinin kocasının yardım istemesiyle ortaya çıktı.

MARKET ALIŞVERİŞİNE ÇIKTILAR

Günlerdir Türkiye gündemini meşgul eden olayın yankıları sürerken Muammer Ay, kendisine kaçan eltilerle market alışverişine çıktı. Güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilen o anlarda eltiler önde yürürken, Muammer Ay'ın onları biraz daha geriden takip ettiği görülüyor.

Yorumlar (0)
banner422
parçalı bulutlu