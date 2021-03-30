Yufkacı Muammer eltilerle alışverişte!

Esra Erol'un programında inanılmaz bir olay yaşandı. İsimleri Hamide Duran olan iki elti kocalarını terk edip, Muammer Ay isimli yufkacıya kaçtı. Olay kadınlardan birinin kocasının yardım istemesiyle ortaya çıktı.

MARKET ALIŞVERİŞİNE ÇIKTILAR

Günlerdir Türkiye gündemini meşgul eden olayın yankıları sürerken Muammer Ay, kendisine kaçan eltilerle market alışverişine çıktı. Güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilen o anlarda eltiler önde yürürken, Muammer Ay'ın onları biraz daha geriden takip ettiği görülüyor.