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Yufkacı Muammer eltilerle alışverişte!
İsimleri Hamide Duran olan iki elti kocalarını terk edip, Muammer Ay isimli yufkacıya kaçtı. Gündeme bomba gibi düşen olayın yankıları sürerken Muammer Ay'ın kendisine kaçan eltilerle market alışverişine çıktığı anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde eltiler önde yürürken Muammer Ay'ın onları biraz daha geriden takip ettiği görülüyor.
Asayiş 30.03.2021, 14:03
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Esra Erol'un programında inanılmaz bir olay yaşandı. İsimleri Hamide Duran olan iki elti kocalarını terk edip, Muammer Ay isimli yufkacıya kaçtı. Olay kadınlardan birinin kocasının yardım istemesiyle ortaya çıktı.
MARKET ALIŞVERİŞİNE ÇIKTILAR
Günlerdir Türkiye gündemini meşgul eden olayın yankıları sürerken Muammer Ay, kendisine kaçan eltilerle market alışverişine çıktı. Güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilen o anlarda eltiler önde yürürken, Muammer Ay'ın onları biraz daha geriden takip ettiği görülüyor.