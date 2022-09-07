Yufka ateşi evin çatısını küle çevirdi

Bursa’da bir evin çatısında yufka yapmak için yakılan ancak söndürülmeyen ateş çatıyı küle çevirdi.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Sinandede Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, yufka yapmak için yaktıkları ateşi söndürmeyen vatandaş, alt kattaki evine indi. Ahşap çatıya sıçrayan kıvılcımlar yangına neden oldu. Dumanı gören mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan çatıyı söndürmek için çalışma başlattı. 2 itfaiye aracı ve 5 personelin müdahalesi sonrası kısa sürede söndürülen yangında evin çatısı büyük zarar gördü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, alevlere teslim olan çatıdan yükselen dumanlar ise tüm mahalleyi sardı.

Polis ekipleri yangınla ilgili tahkikat başlattı.