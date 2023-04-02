YSK üyelerini hedef gösteren paylaşımlara ilişkin soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, sosyal medyadan Yüksek Seçim Kurulu başkan ve üyelerine yönelik hedef gösteren paylaşımlara ilişkin resen soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Yüksek Seçim Kurulu başkan ve üyelerine yönelik hedef gösterici paylaşımlar yapıldığı tespit edildi. Hedef gösterici nitelikte, tehdit ve hakaret içeren paylaşımlara ilişkin resen soruşturma başlatıldı.