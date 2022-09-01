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Yozgat’ta uyuşturucu operasyonu: 32 gözaltı
Yozgat merkezli 3 ilde yürütülen uyuşturucu operasyonunda 32 şüpheli gözaltına alındı.
Asayiş 01.09.2022, 15:58
Yozgat merkezli 3 ilde yürütülen uyuşturucu operasyonunda 32 şüpheli gözaltına alındı.
Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince, uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapan, uyuşturucu madde kullananlara yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda Yozgat merkezli Ankara ve Kırşehir illerinde belirlenen adreslere özel harekat polisi ve helikopter destekli operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 32 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin ev ve üst aramalarında çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, ruhsatsız 1 adet tabanca, 9 av tüfeği, 4 kuru sıkı tabanca, 24 bin 220 lira ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüldü.
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