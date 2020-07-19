Yozgat’ta trafik kazası: 5 yaralı
YOZGAT’TA E-88 KARAYOLUNDA SEYİR HALİNDE OLAN BİR OTOMOBİLİN, KIRMIZI IŞIKTA BEKLEYEN BAŞKA BİR OTOMOBİLE ÇARPMASI SONUCU 2’Sİ ÇOCUK 5 KİŞİ YARALANDI.
Yozgat’ta E-88 karayolunda seyir halinde olan bir otomobilin, kırmızı ışıkta bekleyen başka bir otomobile çarpması sonucu 2’si çocuk 5 kişi yaralandı.
Kaza, Adnan Menderes Bulvarı E-88 Karayolu Adliye Kavşağı önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametine seyir halinde olan Turgut T. yönetimindeki 06 HTG 54 plakalı Şahin marka otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen Özgür Ş. idaresindeki 06 ACS 553 plakalı Audi marka araca arkadan çarptı. Kazada şahin marka araç içerisinde bulunan 2’si çocuk 5 kişi yaralandı. Olay yerine 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Yozgat Şehir Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaza yapan araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik tekrar normale döndü.
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