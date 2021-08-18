Yozgat’ta tır ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Yozgat’ta tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiyi göre, E.B.G. yönetimindeki 66 DA 633 plakalı Tofaş marka otomobil, Yozgat-Kayseri karayolu şehir merkezi girişinde bulunan kavşakta A.Y. idaresindeki 58 ACL 469 plakalı Mercedes marka tır ile çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü ile H.A. ve M.Y. yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Yozgat Şehir Hastanesi ve Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.