Yozgat’ta müstakil ev yangında küle döndü

Yozgat’ta tek katlı müstakil bir evde sobadan çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Tuzkaya Mahallesi Tellalkaya Sokağında yabancı uyruklu ailenin oturduğu tek katlı müstakil evde akşam saatlerinde yangın çıktı. Evden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar, yangını 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri gönderildi.

Yangın Yozgat Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının sobadan kaynaklandığı belirlenirken ev kullanılamaz hale geldi. Olayda herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı öğrenildi