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Yozgat’ta kuyumcu kurye aracından 3 kilo altın çalındı
Yozgat’ın Sorgun ilçesinde kuyumcu kurye aracının camını kırarak 3 kilogram altın çaldıkları iddia edilen şüpheliler aranıyor.
Asayiş 20.09.2022, 21:20
Yozgat’ın Sorgun ilçesinde kuyumcu kurye aracının camını kırarak 3 kilogram altın çaldıkları iddia edilen şüpheliler aranıyor.
Edinilen bilgiye göre, Sorgun’da park halindeki kurye aracının camını kıran şüpheliler, iddiaya göre 3 kilo altını çalarak kayıplara karıştı. Kuyumcunun olayı emniyet ekiplerine bildirmesi üzerine şüphelilerin yakalanması için Sorgun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.
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