Yozgat’ta komşusunun vurduğu adam hastanede hayatını kaybetti

Yozgat’ta bahçe sulaması meselesi nedeniyle komşusunun av tüfeği ile vurduğu çiftten diğeri de kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Yozgat merkeze bağlı Sağlık köyünde dün köy çeşmesinden bahçe sulaması nedeniyle çıkan kavgada komşusu Ayşe Polat’ı (62) av tüfeği ile öldüren ve kocası İsmail Polat’ı (65) da yaralayan zanlı Seyit Karaköse (66), jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede “kasten adam öldürme” suçundan tutuklanmıştı. Olayda yaralanan İsmail Polat’ın da tedavi gördüğü Yozgat Şehir Hastanesinde hayatını kaybettiği bildirildi.