Yozgat’ta kereste atölyesinde çıkan yangın söndürüldü

Yozgat’ta bir kereste atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde 100. Yıl Sanayi Sitesi’ndeki bir kereste atölyesinde elektrik kontağından kaynaklı yangın çıktı. Atölyeden yükselen dumanları fark eden işçiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede kereste atölyesine ulaşan Yozgat Belediyesi İtfaiye ekipleri, yangını söndürebilmek için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmalarının ardından yangın kontrol altına alındı.

İtfaiye ekipleri, atölyede soğutma çalışması gerçekleştirdi.