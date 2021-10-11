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Yozgat’ta iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı

Yozgat’ta iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 2’si ağır 6 kişi de yaralandı.

Asayiş 11.10.2021, 22:22
Yozgat’ta iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı

Yozgat’ta iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 2’si ağır 6 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza Yozgat E-88 Karayolu Alaca kavşağında meydana geldi. O.Ç. idaresindeki 66 AAG 457 plakalı Opel marka otomobil, Ş.T. yönetimindeki 07 FYT 84 plakalı Duster marka otomobille çarpıştıktan sonra takla atarak şarampole devrildi. Kazada 66 AAG 457 plakalı otomobildeki Hatice S. olay yerinde hayatını kaybederken, 2’si ağır 6 kişi de yaralandı. Yaralılar Yozgat Şehir Hastanesi ve Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

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