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Yozgat’ta husumetlisini öldüren zanlı tutuklandı

Yozgat’ta husumetlisi olduğu Y.K.’yı göğsünden bıçaklayarak öldüren zanlı İ.İ. tutuklandı.

Asayiş 12.10.2021, 00:09
Yozgat’ta husumetlisini öldüren zanlı tutuklandı

Yozgat’ta husumetlisi olduğu Y.K.’yı göğsünden bıçaklayarak öldüren zanlı İ.İ. tutuklandı.

Yozgat’ta dün tartıştığı Y.K.’yı bıçakla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı İ.İ., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Aralarında çıkan tartışma sonrası Y.K.’yı göğsünden bıçaklayan ve olay yerinden kaçtıktan sonra polis ekiplerince Ankara’da yakalanan İ.İ.’nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrollerinin ardından adliyeye çıkarılan zanlı, ‘kasten adam öldürme’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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