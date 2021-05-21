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Yozgat’ta firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Yozgat’ta FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş cezası bulunan firari hükümlü yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Asayiş 21.05.2021, 18:10
Yozgat’ta firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Yozgat’ta FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş cezası bulunan firari hükümlü yakalanarak cezaevine teslim edildi.

“Silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan yargılandığı davada 6 yıl 3 ay hapis cezası ve hakkında yakalama emri bulunan M.T., Yozgat Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerin düzenlediği operasyonla ikamet ettiği Yozgat’ın Sorgun ilçesinde yakalandı. Sorgun’da dolmuş şoförlüğü yaptığı öğrenilen hükümlü M.T., işlemlerinin ardından Yozgat E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
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