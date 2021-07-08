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Yozgat’ta FETÖ/PDY operasyonu: 1 tutuklu

Yozgat’ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) üye olmaktan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Asayiş 08.07.2021, 13:51
Yozgat’ta FETÖ/PDY operasyonu: 1 tutuklu

Yozgat’ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) üye olmaktan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ve hakkında yakalama emri bulunan B.D.’yi Sorgun ilçesinde yapılan operasyonla yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından B.D. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
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