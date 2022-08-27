Yozgat’ta eski eşi tarafından bıçaklanarak yaralanan anne, çocuğunun velayetini istiyor

Yozgat’ta cami avlusunda tartıştığı eski eşi tarafından çocuğunun gözü önünde 3 yerinden bıçaklanarak yaralanan Elif Beyzanur Muş, çocuğunun velayetini almak için mahkemeye başvurdu.

Yozgat’ta Aşağı Çatak Mahallesi Ali Efendi Camisi avlusunda karşılaşan Elif Beyzanur Muş, eski eşi Bahattin Gazi B. ile çocuğunu kendisine göstermediği gerekçesiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın boyutu büyüyünce Bahattin Gazi B. ilk olarak Elif Beyzanur Muş’un halasına daha sonra da Elif Beyza Muş’a bıçakla saldırdı. Talihsiz anne çocuğunun gözü önünde 3 yerinden bıçaklandı. Olayın ardından baba Bahattin Gazi B. olay yerinden 2 yaşındaki çocuklarını da alarak kaçarken anne Elif Beyzanur Muş, olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. 2 gün boyunca yoğun bakımda yatan Muş’un aldığı bıçak darbeleri nedeniyle sol elinde güç kaybı oluştu ve dalağı ameliyatla alındı. 3 gün de serviste tedavi gören talihsiz kadın, taburcu olmasıyla 2 yaşındaki çocuğunu almak için velayet davası başlattı.

Taburcu olduktan sonra yaşadığı olayı anlatan Elif Beyzanur Muş, “Eski eşime ben çocuğumu görmek istediğimi söyledim. O da getirmeyeceğini söyledi. Ertesi gün ben karakola gittim şikayetçi oldum. Oradan geri dönerken evime doğru giderken halam aradı. Beraber halamla eve giderken cami avlusunda oğlumu gördüm. Oğlum da beni görünce anne dedi kucağıma aldım. Kucağıma alınca da eski eşim ve kayınbabam önüme durdu. Çocuğu götürmezsin diye bir de tartışma oldu. Ben de polis ekiplerini arayıp ya size verirler ya da ben alır giderim dedim. Ben o sırada arkamı döndüm halamla tartışıyorlardı, birbirine giriyorlardı. Ben arkamı döndüm babamı ararken ilk darbeyi halama ondan sonra da çocuğum kucağımdayken bana saldırdı. Annelik içgüdüsü ile ben çocuğumu kenara çektim. O gün 3 yerimden bıçak darbesi aldım. Kolumdan, böbreğimden ve kalp hizamdan aldım bir de kafamın içinde bıçak çiziği vardı. Olaydan sonra 2 gün yoğun bakımda kaldım. Dalağım alındı, sol elimde güç kaybı var. Onun haricinde de 3 gün de serviste yattım. Toplam 5 gün hastanede yattım” dedi.

2 yaşındaki çocuğunun velayetini almak istediğini de belirten anne Muş, “Ben çocuğumu onlara bırakmak istemiyorum. Ne olursa olsun eski eşim beni bıçakladı, eski kayınbabam da beni tuttu. Bu insanların elinde benim çocuğum. Hiçbir şekilde bana geri verilmiyor. Ben dava açacağım. Benim çocuğumun orada bir can güvenliği yok. Ben geri istiyorum çocuğumu” şeklinde konuştu.

Avukat Olgun Sadık Karaca ise dava sürecini yakından takip ettiklerini ve velayet işlemleri için gerekli çalışmaları başlattıklarını söyleyerek, “O gün olay müvekkilimin kişisel ilişki tesisinden kaynaklanan bir hakkı vardı. Onu almaya çalışıyordu çocuğunu görmek istiyordu. O gün çocuğu teslim etmemiş karşı taraf. Onun üzerine müvekkilim de eve dönerken çocuğunu cami avlusunda görüyor. Onun yanına gidiyor ve çocuğunu almaya çalışıyor. Almaya çalışırken karşı tarafta vermek istemiyor. Daha sonrasında cebindeki bıçağı çıkarıp önce halasına sonra da müvekkilime saldırıyor. 3 yerinden yaralıyor. Burada bir organ kaybı yaşanıyor, sol elinde bir his kaybı var. Biz bu olayın yasal olarak takipçisiyiz ama velayeti baba da olduğu için büyük sıkıntı yaşıyoruz. Sonuçta müvekkili tutan ve yaralayan şahısların evinde kalıyor çocuk. Alırken de bayağı bir zorluk çekiyoruz velayet hakkı onlarda olduğu için. Biz velayeti almak için gerekli işlemlere başladık, dava sürecini de yakından takip ediyoruz. Gereken işlemleri yapacağız. Yargıda da gerekli cezayı alacağını düşünüyoruz. Bu konu ile ilgili gereken ilgi ve alakayı gösteriyoruz” ifadelerinde bulundu.