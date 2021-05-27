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Yozgat’ta El-Nusra terör örgütü üyesi tutuklandı
Yozgat’ta El Nusra terör örgütüne üye olmak suçundan aranan Suriye uyruklu şahıs tutuklandı.
Asayiş 27.05.2021, 18:47
Yozgat’ta El Nusra terör örgütüne üye olmak suçundan aranan Suriye uyruklu şahıs tutuklandı.Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriye’deki terör örgütleriyle bağlantılı olduğu iddiasıyla aranan A.Ş.’yi Yenifakılı ilçesinde tespit etti. Ekiplerce düzenlenen operasyonda zanlı yakalandı. Zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.