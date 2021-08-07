banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Ümitcan Uygun'un ağabeyi Erol Uygun tutuklandı
Ümitcan Uygun'un ağabeyi Erol Uygun tutuklandı
'Altın madalyayı Cumhurbaşkanımıza armağan ediyorum'
'Altın madalyayı Cumhurbaşkanımıza armağan ediyorum'
Polisleri tehdit etmişti! Sadık Yıldırım tutuklandı!
Polisleri tehdit etmişti! Sadık Yıldırım tutuklandı!
Tülin Şahin, eski eşini neden gözaltına aldırdı?
Tülin Şahin, eski eşini neden gözaltına aldırdı?

Yozgat’ta çıkan yangında iki evin çatısı hasar gördü

Yozgat’ta çıkan yangında iki müstakil evin çatısı kullanılamaz hale geldi.

Asayiş 07.08.2021, 13:05
Yozgat’ta çıkan yangında iki evin çatısı hasar gördü

Yozgat’ta çıkan yangında iki müstakil evin çatısı kullanılamaz hale geldi.

Erdoğan Akdağ Mahallesinde çatı tadilatı yapılan müstakil bir evin çatısında çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle bitişik evin çatısına sıçradı. Evlerden dumanların yükseldiğini gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen ekipler, yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülen yangında iki evin çatısı kullanılamaz hale geldi.

Yangının ardından itfaiye ekipleri soğutma çalışması başlattı.
Yorumlar (0)
28°
az bulutlu