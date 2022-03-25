Yozgat’ta bin 661 sikke ele geçirildi

Yozgat’ta düzenlenen tarihi eser operasyonunda bin 661 sikke ele geçirildi, 7 şüpheli yakalandı.

Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesinde tarihi eser satışı yapılacağı bilgisi üzerine Boğazlıyan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Düzenlenen operasyonda, R.Ö., R.A., Y.B., D.S., V.T., S.S. ve G.B. gözaltına alındı. Şüphelilerin kullandığı iki otomobilde yapılan aramada bin 661 sikke, 2 şamdan ve kandil bulundu.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden D.S., R.Ö., R.A., V.T., S.S. ve G.B. savcılıkça serbest bırakılırken Y.B. ise hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.