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Yozgat’ta baraj gölüne düşen çocuğun cansız bedenine ulaşıldı

Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesinde Uzunlu Barajı gölüne düşerek boğulan 14 yaşındaki kızın cansız bedenine ulaşıldı.

Asayiş 17.10.2021, 11:03
Yozgat’ta baraj gölüne düşen çocuğun cansız bedenine ulaşıldı

Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesinde Uzunlu Barajı gölüne düşerek boğulan 14 yaşındaki kızın cansız bedenine ulaşıldı.

Boğazlıyan ilçesinde Uzunlu Barajı gölü çevresindeki mesire alanına aileleriyle gelen S.Ö. (14) ve Meryem Dalbudak (14) isimli iki kız çocuğu, baraj gölüne düşen terliklerini almaya çalışırken beton zeminden kayarak suya düştü. Çocuklardan S.Ö. amatör balıkçılar tarafından kurtarılırken, Meryem Dalbudak’a yapılan arama çalışmaları sonucu ulaşılamadı. Bunun üzerine Ankara Jandarma Sualtı Arama Kurtarma Timi’nden yardım istendi. Sabah saatlerinde arama çalışmalarına devam eden dalgıçlar, kıyıdan 5 metre uzaklıkta Meryem Dalbudak’ın cansız bedenine ulaşarak kıyıya çıkardı. Kızın cansız bedeni otopsi için Boğazlıyan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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