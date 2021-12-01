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- Fatih Balat’ta bulunan iki katlı metruk binanın bir kısmı yola çöktü. Yoldan geçen kimsenin olmaması bir facianın önüne geçerken, olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Fatih Balat’ta bulunan iki katlı metruk binanın bir kısmı yola çöktü. Yoldan geçen kimsenin olmaması bir facianın önüne geçerken, olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yozgat’ta anne vahşeti...Bir aylık bebeğini öldürüp sobada yaktı
Yozgat’ın Çandır ilçesinde psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen kadın, 1 aylık bebeğini vahşice öldürdü.
Asayiş 01.12.2021, 17:18
Yozgat’ın Çandır ilçesinde psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen kadın, 1 aylık bebeğini vahşice öldürdü.
Olay, bugün Çandır ilçesine bağlı Büyükkışla köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 25 yaşındaki F.B., komşularına bebeğini öldürüp sobada yaktığı itirafında bulundu. Eve giden komşular, sobada bebeğin cesedi ile karşılaştı. Durumun bildirilmesiyle köye giden jandarma ekipleri, kadını gözaltına alındı. Bebeğin cesedinin önce bıçakla kesildiği, ardından yakıldığı tespit edildi.
Korkunç cinayeti işleyen kadının psikolojik sorunları olduğu iddia edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.