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Yozgat’ta 684 parça tarihi eser ele geçirildi

Yozgat’ın Sarıkaya ilçesinde gerçekleştirilen tarihi eser operasyonunda 684 parça obje ele geçirilirken, 2 zanlı da gözaltına alındı.

Asayiş 22.09.2021, 15:31
Yozgat’ta 684 parça tarihi eser ele geçirildi

Yozgat’ın Sarıkaya ilçesinde gerçekleştirilen tarihi eser operasyonunda 684 parça obje ele geçirilirken, 2 zanlı da gözaltına alındı.

Sarıkaya ilçesine bağlı Alembey köyünde tarihi eser niteliği taşıyan sikke ve objelerin saklandığı bilgisini alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2 eve operasyon düzenledi.

Evlerde yapılan aramada, çeşitli dönemlere ait tarihi eser niteliği taşıyan 333 sikke, 317 obje, 22 yüzük, 2 heykel, 4 mühür, 2 ok ucu, 2 haç, 1 metal kap, 1 çan ile 1 dedektör ele geçirildi.

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Kanunu’na muhalefet suçundan gözaltına alınan şüpheliler S.Ç. ve M.Ç.’nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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