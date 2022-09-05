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Yozgat’ta 15 dekarlık orman küle döndü
Yozgat’ta meydana gelen orman yangınında 15 dekarlık alan zarar gördü.
Asayiş 05.09.2022, 19:29
Yozgat’ta meydana gelen orman yangınında 15 dekarlık alan zarar gördü.
Yangın Kirazlı Göleti mevkii ormanlık alanında meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri ve orman işletme müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.
Bölgeye gelen ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için mücadele verdi. Yapılan müdahalenin ardından ekipler yangını 2 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına almayı başardı. Soğutma çalışmalarının gerçekleştirildiği bölgede yaklaşık 15 dekarlık alanın ise küle döndüğü öğrenildi.
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