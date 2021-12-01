Yozgat'ta kan donduran iddia: 1 aylık bebeğini sobada yakarak öldürdü

Gaziantep'te üç aylık bebeğine şiddet uygulayarak kafa travması geçirmesine yol açan baba haberinin ardından bir "bebeğe şiddet" haberi de Yozgat'tan geldi.

Yozgat'ın Çandır ilçesi Büyükkışla köyünde yaşayan iki çocuk annesi F.B. (25) iddiaya göre, komşularına 1 aylık oğlunu sobaya atarak yaktığını söyledi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Jandarma ekipleri F.B.'yi gözaltına aldı.

Bebeğin cesedi otopsi için hastane morguna kaldırıldı.



Olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısının evde araştırmaları sürüyor.