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Youtuber Mert Armağan'ı döven şahıslar yakalandı

Kendi sosyal medya hesabı üzerinden paylaşmak üzere Kadıköy'de vatandaşla röportaj yapan Mert Armağan, yanına gelen iki kişinin saldırısına uğradı. Olayın ardından yakalanan iki kişi adliyeye sevk edildi.

Asayiş 24.08.2021, 13:53
Youtuber Mert Armağan'ı döven şahıslar yakalandı

Kadıköy'de geçtiğimiz Pazar günü yaşanan olayda, Mert Armağan adlı kişi kendi kanalında yayınlamak üzere sokakta vatandaşla röportaj yaptığı esnada yanına gelen iki kişi ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle iddiaya göre iki kişi Armağan'a saldırdı. Armağan o anlar sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.
Polis ekipleri olayla ilgili yaptıkları çalışmada, V.A.(20) ve K.K.(21) isimli şahısları yakaladı. Şahıslar tahkikat işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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