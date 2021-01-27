YouTuber Fariz B. hakkında gözaltı kararı

Sosyal medyada büyük ses getiren görüntülerde, mendil satan bir çocuğun yanına gelen Youtube fenomeni Fariz, "Hiç yemek yemedim, kazandığın parayı bana verir misin?" diye soruyor. Mendilci çocuk da, "Al, karnını doyur ağabey" diyerek cebindeki 10 lirayı veriyor.

Aralarında geçen konuşmalar ise kısa sürede sosyal medyada büyük ses getirirken, Bağcılar Asayiş Şube ekipleri ve Bağcılar Kaymakamlığı hemen harekete geçti. Ekipler, Bağcılar'da oturan küçük çocuğun ailesine ulaştı. Aile mağduriyetlerinin olmadığı ve olayın tamamen kurgu olduğu ortaya çıktı.

'İŞLEM BAŞLATACAĞIZ'

Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan, "Ortada bir suç var. Valimizin de talimatlarıyla işlemleri başlatacağız. Bu tür videolar son dönemde popüler oldu belki popülerlik ve kazanç sağlıyor ama toplum vicdanını zedeliyor. Bu hassas dönemde pandemi nedeniyle insanlar sıkıntıya uğradı. Bu videoları çeken arkadaşlara sesleniyorum bunu maddi çıkar haline getirmeyelim" ifadelerini kullandı.

GÖZALTI KARARI VERİLDİ

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Fariz B. hakkında, söz konusu videonun mizansen olduğunun anlaşılması üzerine soruşturma başlattı. Başsavcılık soruşturma kapsamında Fariz B. hakkında gözaltı kararı verdi.