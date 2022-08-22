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Yörük Şenliği’nde feci olay: Atın ısırdığı bebek ağır yaralandı

Muğla’da gerçekleştirilen Yörük Şenliği’nde yaşanan feci olayda, atın yüzünü ısırdığı 6 aylık bebek ağır yaralandı.

Asayiş 22.08.2022, 17:55
Yörük Şenliği’nde feci olay: Atın ısırdığı bebek ağır yaralandı

Muğla’da gerçekleştirilen Yörük Şenliği’nde yaşanan feci olayda, atın yüzünü ısırdığı 6 aylık bebek ağır yaralandı.

Menteşe Düzeyn Yaylası’nda gerçekleştirilen Uluslararası Yörük ve Türkmen Toyu etkinliklerinde 6 aylık Mehmet Ç. isimli bebeğin yüzünü at ısırdı. Yüzünden ağır yaralanan bebeğin Menteşe’de özel bir hastanede ameliyata alındığı öğrenildi. Olaydan sonra sahibinin atıyla birlikte bölgeden uzaklaştığı öğrenilirken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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