Yörük kızı Müslüme’nin ölümüyle ilgili yayın yasağı getirildi

Silifke Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Yörük kızı Müslüme’nin ölümüyle ilgili aile bireylerinin de aralarında bulunduğu 8 kişinin gözaltına alındığı, şüphelilerin ifade işlemlerinin sürdüğü, konuyla ilgili yayın yasağı getirildiği duyuruldu.