Yörük kızı Müslüme’nin dedesi tutuklandı

Mersin’in Gülnar ilçesinde, ailesinin çadır kurduğu sırada ormanlık alanda kaybolduktan 10 gün sonra cansız bedenine ulaşılan 2.5 yaşındaki Müslüme Yağal’ın gözaltına alınan aile fertlerinden dede Hasan Yağal tutuklandı, diğerleri savıcılıkça serbest bırakıldı.

Gülnar’da Yörük aile Mehmet ve Selvi Yağal çiftinin 2,5 yaşındaki kızı Müslüme’nin cesedi, kaybolduğu 10 Kasım tarihinden 10 gün sonra, çadıra 7 kilometre mesafede 500 metre yüksekliğindeki bir dağın tepesinde bulunmuş, otopsi işlemlerinin ardından Karaman’da toprağa verilmişti. Küçük kızın cesedinin ormanlık alanda bir ağacın altında bulunmasının ardından, 19 Kasım tarihinde şüpheli olarak gözaltına alınan baba Mehmet Yağal, anne Selvi Yağal ile dede Hasan Yağal, nine ve kardeşlerinin de bulunduğu 8 kişi, 4 günlük ifadelerinin ardından dün akşam Gülnar Adliyesine sevk edildi. Şüphelilerden dede Hasan Yağal tutuklanırken, ailenin diğer fertleri, savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.