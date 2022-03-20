Yörük çadırında yangın çıktı, koyunları vatandaşlar kurtardı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde yörük çadırında çıkan yangında çadır ve hemen yanındaki koyun ağılı kullanılamaz hale geldi. Yangın esnasında ağılda bulunan koyun ve kuzular, sahipleri ve çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.

Denizkent Mahallesi’nde hayvancılıkla uğraşan Ekrem Sarıdemir ve ailesinin ikamet ettiği yörük çadırında sobadan kıvılcım sıçraması sonucunda çadır ve bitişiğinde bulunan koyun ağılında yangın çıktı. Yangın şiddetli rüzgar nedeniyle kısa sürede yayılırken, alevleri görüp olay yerine gelen vatandaşlar ağılda bulunan koyun ve kuzuları yangın bölgesinden uzaklaştırdı. Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat Birimine bağlı itfaiye ekiplerince söndürülen yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken, ağıl ve çadır kullanılamaz hale geldi.