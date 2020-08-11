Yorganları yakalım derken sazlık alanı yaktılar
BALIKESİR'İN EDREMİT İLÇESİNDE ÇIKAN SAZLIK YANGINI HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE İLE KONTROL ALTINA ALINDI. YANGINLA İLGİLİ 3 ÇOCUK POLİS TARAFINDAN GÖZLEM ALTINA ALINDI.
Balıkesir’in Edremit İlçesinde çıkan sazlık yangını havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alındı. Yangınla ilgili 3 çocuk polis tarafından gözlem altına alındı.
İddialara göre yorgan yakmak isteyen çocukların yaktığı ateş yangına neden oldu. Zeytinli Mahallesi Dalyan mevkinde ilk incelemelere göre, bölgede yaşları küçük 3 çocuk bölgeye atılan eski yorganları ateşe verdi. Yangın kısa sürede büyüdü. Görgü şahitlerinin eşgal vermesi üzerine 3 çoçuk yangın ile ilgili olarak polis tarafından gözlem altına alındı. Yangın Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin 4 adet arazözü ve Edremit Orman İşletme Müdürlüğü’nün bir adet arazörü ile karadan ve Edremit Orman İşletme Müdürlüğü emrindeki helikopter ile havadan denizden de cankurtaranlar müdahale edilerek kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık ilk belirlemelere göre 50 dönüm sazlık alan zarar gördü. Bölgede söndürme ve soğutma çalışmalarına devam ediliyor.
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