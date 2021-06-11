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Yomra Belediye Başkanı Bıyık’a silahlı saldırıyı gerçekleştiren şahıs yakalandı

Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık’a silahlı saldırıyı gerçekleştiren şahıs olayı gerçekleştirdiği tabanca ile birlikte yakalandı.

Asayiş 11.06.2021, 20:18
Yomra Belediye Başkanı Bıyık’a silahlı saldırıyı gerçekleştiren şahıs yakalandı

Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık’a silahlı saldırıyı gerçekleştiren şahıs olayı gerçekleştirdiği tabanca ile birlikte yakalandı.

Trabzon’da Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık’a bugün sabah saatlerinde belediye binası önünde gerçekleştirilen silahlı saldırıyı 28 yaşındaki H.A.’nın gerçekleştirdiği belirlendi. Olayın azmettiricisi olduğu şüphesiyle Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı’nın kararıyla T.K. gözaltına alındı. Gözaltına alınan T.K.’nın Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince ifadesi alınırken, ifadeleri doğrultusunda gerçekleştirilen operasyon ile olayın zanlısı H.A polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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