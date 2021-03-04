Yolunu kaybeden görme engelli vatandaş polis ekiplerince evine götürüldü

Aksaray’da ikamet ettiği evden ayrıldıktan bir süre sonra yolunu kaybeden görme engelli vatandaş polisin yardımıyla kardeşinin evine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Hacılar Harmanı Mahallesi 5850 Sokak’taki ikametinden ayrılarak Paşacık Mahallesi 1611 Sokak’a gelen görme engelli Nevzat Altuntaş (63) bir süre sonra yolunu kaybederek çevredeki vatandaşlardan yardım istedi. Vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edilirken, kısa sürede olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri görme engelli vatandaşı alarak polis aracına bindirdi. Babasının evine gitmek istediğini söyleyen görme engelli yaşlı adam polis otosuyla Küçük Bölcek Mahallesi Şehit Sefa Altınsoy Caddesi’nde bulunan kardeşi Kadir Altuntaş’a (57) teslim edildi. Polis ekibinin kollarında merdivenlerden çıkarılarak kardeşine teslim edilen görme engelli yaşlı adam, "Haydi sağ olun" diyerek eve girdi.