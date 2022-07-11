banner589

banner528

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Bursalı çiftçinin hasat bayramı
Bursalı çiftçinin hasat bayramı
Hıncal Uluç entübe edildi
Hıncal Uluç entübe edildi
Sinan Kurumuş resmen Sakaryaspor’da
Sinan Kurumuş resmen Sakaryaspor’da
Bosna Hersek’te Barış Yürüyüşü sona erdi
Bosna Hersek’te Barış Yürüyüşü sona erdi

Yolunu kaybeden 3 kişi jandarma tarafından kurtarıldı

Antalya’da yürüyüşe çıkan ve yolunu kaybeden 3 kişi jandarma ekipleri tarafından bulunup kurtarıldı.

Asayiş 11.07.2022, 13:22
Yolunu kaybeden 3 kişi jandarma tarafından kurtarıldı

Antalya’da yürüyüşe çıkan ve yolunu kaybeden 3 kişi jandarma ekipleri tarafından bulunup kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre Kemer İlçesi Göynük Kanyonu bölgesinde 3 şahsın Likya yolunda yollarını kaybetmeleri sonucu mahsur kaldıkları ihbarı üzerine jandarma harekete geçti. Antalya İl Jandarma Komutanlığı JAK Tim Komutanlığı 4 saatlik yürüyüşün ardından bölgeye ulaştı. H.Ç ,H.G ve H.G olay yerinde ilk muayeneleri yapılmasını müteakip, AFAD ekipleri ile beraber olay yerinden tahliye edilerek Beldibi Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerine teslim edildi.

Yorumlar (0)
26°
açık