Yolun ortasında kendiliğinden yanan ateş, ekipleri alarma geçirdi

Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesinde yolun ortasında kendiliğinden yanan ateşi gören vatandaşlar, doğalgaz kaçağı ihbarında bulunarak ekipleri alarma geçirdi.

Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesindeki Yenişehir Mahallesi’nde yolun ortasında kendiliğinden yanan ateşi gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine itfaiye, zabıta ve doğalgaz ekipleri sevk edildi. Doğalgaz yetkilileri bölgede dedektör ile yaptığı incelemede kaçağın olmadığını belirledi. Yanan ateşin ise kendiliğinden söndüğü bildirildi. Yahşihan Belediyesi İtfaiye ekipleri ise olası bir faciaya karşı hazır bekledi. Bir vatandaş ise yanan ateşi cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Görüntüde yolun ortasında ufak çapta ateşin yandığı görüldü. Vatandaşlar ise doğalgaz kokusu aldıklarını belirtti.