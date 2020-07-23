Yolun ortasında karar değiştiren bisikletliye minibüs çarptı
YOLUN ORTASINDA KARAR DEĞİŞTİREN BİSİKLETLİYE MİNİBÜS ÇARPTI. BİSİKLET SÜRÜCÜSÜ YARALANDI
Yolun ortasında karar değiştiren bisikletliye minibüs çarptı. Çapmanın etkisiyle bisiklet sürücüsü yerde kaldı.
Kaza; sabah saatlerinde Eski Bolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; İstanbul Caddesi üzerinde şehir merkezinden Fiskomar Kavşağına ters yönde giden bisiklet sürücüsü Necla D., cadde üzerinde bulunan petrol istasyonunun önünde karşıdan karşıya geçmeye çalışırken yolun ortasına geldiğinde karşıya geçmekten vazgeçerek geriye dönmeye çalıştı. Bu esnada Fiskomar Kavşağı’ndan Şehir merkezi istikametine gitmekte olan Uğur Y.’nin kullandığı 81 EE 483 plakalı minibüs aniden önüne çıkan Necla D.’ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle kadın sürücü yerde kaldı. Kazayı görenlerinde haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri yaralı bisiklet sürücüsü kadına olay yerinde ilk müdahalesini yaparken, ambulans ile Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırdılar.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
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