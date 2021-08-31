Yolun karşısına geçmeye çalışırken "yavaşla" dediği sürücü tarafından öldürüldü

Güngören’de yolun karşısına geçmeye çalışan şahıs, hızlı gelen bir sürücüye yavaşlamasını söyleyince aralarında tartışma çıktı. Çıkan tartışmada tabancasını çeken sürücü, karşısındaki şahsa defalarca ateş etti. Talihsiz adam hayatını kaybederken, olaydan sonra kaçan zanlı ve 2 arkadaşı polis ekiplerince yakalandı.

Olay, 28 Ağustos Cumartesi günü Güngören Gençosman Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre kardeşi Vedat Kayıtbey ile yaya yolundan karşıdan karşıya geçmeye çalışan Seyyar Kayıtbey, sür’atli olarak gelen arabaya "dur, yavaşla" diye bağırdı. Şahıs aracını park ederek otomobilinden indi ve Seyyar Kayıtbey ile tartışmaya başladı. Çıkan tartışma kavgaya dönünce otomobil şoförü yanında taşıdığı tabancayı çıkartarak Seyyar Kayıtbey’e ateş etti ve 8 ayrı yerinden kurşunlayarak olay yerinden kaçtı.

“Silahı yere düşürdüm”

Gelen ihbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, kamera kayıtlarını inceleyerek zanlı Emrullah K.’nın kimliğini tespit etti. Emrullah K. yapılan operasyon neticesinde gözaltına alındı. Emniyete getirilen şüpheli silahı kaçarken düşürdüğü H.Ç isimli şahsın silahı aldığını U.Ç isimli şahısla da tabancayı sakladıklarını öne sürdü.

Emrullah K.’nın ifadesinden sonra Cinayet Büro Ekipleri 2 şüpheliyi de gözaltına aldı. Gözaltına alınan ve silahı kullanan Emrullah K. sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.