Yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adama çarpan araç kaçtı
BURSA’DA MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA, YOLUN KARŞISINA GEÇEN YAŞLI ADAM OTOMOBİLİN ÇARPMASI SONUCU AĞIR YARALANDI. SÜRÜCÜ İSE OLAY YERİNDEN KAÇTI.
Bursa’da meydana gelen trafik kazasında, yolun karşısına geçen yaşlı adam otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Sürücü ise olay yerinden kaçtı.
Kaza, saat 03.30 sıraları merkez Osmangazi ilçesi Altıparmak caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yemek yedikten sonra yolun karşısına geçmeye çalışan Tahsin Yılmaz’a (61), Çekirge mahallesi istikametinde gelmekte olan M.B. yönetimindeki 16 L 0161 plakalı otomobil çarptı.
Kazada çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen Tahsin Yılmaz olay yerinde kanlar içinde kaldı. İhbar üzerine Polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle kontrollü olarak trafiğe açık tutuldu.
Sağlık ekiplerinin müdahalenin ardından yaralı Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı
M.B., 16 L 0162 plakalı otomobil sürücüsü ise olay yerinden kaçarken şahsın yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.
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