Yolun karşısına geçmeye çalışan kadına çarptı, arkasına bile bakmadan kaçtı

Arnavutköy’de yolun karşısına geçmeye çalışan kadına çarpan motosikletli, arkasına bile bakmadan kaçtı. Yaşanan kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Fatih Caddesi’nde geçtiğimiz günlerde yaşanan kazada iddiaya göre, yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadına üzerinde 2 kişinin bulunduğu bir motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan kadın hafif yaralandı. Kaza sonrasında durmayarak olay yerinden kaçan motosikletli ve kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.