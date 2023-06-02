Yolun karşısına geçmeye çalışan kadına araç çarptı: Kaza anı kamerada

Samsun’da yolun karşısına geçmekte olan kadına hafif ticari aracın çarptığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Samsun’un İlkadım ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Lise Caddesi Diş Hastanesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Serkan G. idaresindeki 06 CLP 534 hafif ticari araç yolun karşısına geçmeye çalışan yaya Ergün Üstündağ’a çarptı. Kazada yaralanan kadın ambulansla Gazi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.