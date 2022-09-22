Yolun karşısına geçmeye çalışan 5 yaşındaki çocuğa midibüs çarptı

Elazığ’da yolun karşısına geçmek isteyen 5 yaşındaki çocuğa midibüs çarptı. Yaralanan çocuğun durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Kaza, Çatalçeşme Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.E. idaresindeki 23 ACL 121 plakalı midibüs, yolun karşısına geçmek isteyen 5 yaşındaki E.T. isimli çocuğa çarptı. Kazada kız çocuğu yaralandı. Kazayı gören mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralı kız çocuğun durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis ekipleri kaza ile ilgili olay yerinde inceleme yaptı.