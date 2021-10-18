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Yolun karşısına geçmeye çalışan 2 kadına araç çarptı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 2 kadına otomobil çarptı. Kazada yaralanan kadınlar ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Asayiş 18.10.2021, 14:47
Yolun karşısına geçmeye çalışan 2 kadına araç çarptı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 2 kadına otomobil çarptı. Kazada yaralanan kadınlar ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Kaza öğle saatlerinde Siverek Mevlana Celaleddin-i Rumi Bulvarı üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Leyla ve Feride Y. Diş hastanesi yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışırken, Garip K.’nin sürdüğü 27 NP 136 plakalı otomobil çarptı. Kazada Leyla ve Feride Y. yaralandı.

Olay yerine çağrılan ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar tedavi altına alınırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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